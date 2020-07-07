Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 7 июля 2020 года составило 4 человека

За все время в Тульской области скончались 133 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая. Причина смерти - пневмония.

Скончались жители Тулы, Узловой, Киреевского района и Московской области в возрасте от 54 до 89 лет.

82-летний житель столичного региона обратился за помощью к тульским медикам. После длительного лечения на фоне хронических заболеваний пациент скончался.

Вместе с тем стало известно о 67 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 36 человек выздоровели от COVID-19.