2020-07-07T11:17:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 7 июля 2020: диагноз подтвердился у 67 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 июля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 7 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 67 человек.

Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 182 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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