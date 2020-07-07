2020-07-07T10:46:23+03:00
Коронавирус Covid-19

«На пляжах люди сидят, а ТЦ закрыты»: Туляки ждут открытия торговых центров

Возобновление работы - одна из злободневных тем
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«На пляжах люди сидят, а ТЦ закрыты»: Туляки ждут открытия торговых центров«На пляжах люди сидят, а ТЦ закрыты»: Туляки ждут открытия торговых центровФото: Алексей ФОКИН
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Ограничительные меры на волне пандемии в регионе постепенно ослабляют. Однако ряд из них по-прежнему продолжает действовать. В частности, это касается торговых центров.

Магазины, площадь торговых залов которых превышает 800 кв. м, работают исключительно путем курьерской доставки или самовывоза. По крайней мере, до 10 июля. Именно до этого числа действуют ограничительные меры. Дальше — они будут либо продлены либо скорректированы.

Открытие ТЦ неоднократно становилось темой обсуждения в региональном правительстве. Однако дата их открытия пока не оглашается. Свою роль в этой ситуации также играет коэффициент распространения инфекции в регионе. Только после достижения необходимых цифр можно говорить о зеленом свете для ТЦ.

Сами туляки продолжают ждать момента открытия. Особенно ситуация волнует тех, кто непосредственно трудится там.

«Вот объясните чем спортзалы, где люди потеют и усиленно дышат в закрытом пространстве безопаснее баров? Где и так после каждого клиента протирают столы и моют посуду? Выплаты на ЗП уже отменили! Как вы жить предлагаете?»

«Посмотрите, пляжи, веранды ломятся, бани сейчас и кинотеатры... Все гуляют, кроме некоторых структур, которые просто загинаются со своими работниками вместе»

«На пляжах люди сидят друг у друга на головах, а ТЦ закрыты!»

«В лайнах друг на друге все едут, в супермаркетах - тоже самое! Чем ТЦ мешают? Там просторно всегда! Откройте хотя бы все магазины одежды, ужас какой-то!», - пишут туляки.

Отметим, что сейчас в Тульской области разрешено работать магазинам и торговым центрам площадью до 800 кв. метров, включая расположенные в них торговые секции (отделы). Объекты розничной торговли должны быть оборудованы отдельным наружным входом и соблюдать требования Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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