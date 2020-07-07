В Тульской области вода в реке приобрела красный оттенок

В деревне Поповка вода в реке Чернь приобрела красный оттенок. Об этом сообщают местные жители. По их словам, подобная ситуация повторяется уже не раз.

Местные жители обеспокоены ситуацией. Одни видят причину этого в неработающих очистных, другие винят предприятия, загрязняющие водоём стоками.

Фото: vk.com/chern_moi_gorod

Впрочем, ситуации, когда вода меняет цвет в водоемах региона, не редкость. В 2017 году так случилось в Богородицком районе. Товарковское водохранилище окрасилось в розовый цвет. Его придала водоему одноклеточная водоросль хлорелла, которая была запущена туда для очистки 20 лет назад. Сам пруд принадлежал предприятию и использовался в технических целях - для забора воды.

В 2019 году фиолетовый цвет приобрела вода в Среднем пруду в Ясной Поляне. Причиной такого явления стали листья канадского клена, которые скопились на дне водоема с прошлогоднего осеннего листопада. Красный пигмент из листьев растворился в воде, окрасив ее.