В Тульской области продлили ряд коронавирусных ограничений
Соответствующие изменения отражены в Указе губернатора
В Тульской области продлили ряд коронавирусных ограниченийФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области из-за коронавируса продлили ряд ограничений. Под запретом проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.
Вместе с тем Тульская область перешла к следующему этапу снятия ограничений. Смогут начать работать организации дополнительного образования.
Ждут посетителей кафе и рестораны. Распахнуты двери гостиниц, музеев.
Также в регионе работают предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства; киоски и павильоны; магазины и ТЦ; плавательные бассейны; пункты самовывоза, строительные магазины и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU