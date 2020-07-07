Коронавирус в Тульской области, последние новости на 7 июля 2020: заболевших снова больше, чем выздоровевших

Региональная эпидобстановка на 7 июля говорит о том, что число заболевших снова превысило число выздоровевших. Так, по данным прошедшего дня, 6 июля, в Тульской области было зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 июля 2020 года

Так, инфекцию «подхватили» жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 июля 2020 года

Однако, есть и случаи выздоровления от опасной болезни. Так, одержать верх над коронавируса смогли еще 24 жителя региона.

Однако, вместе с предыдущими данными, есть и данные о смертельных исходом с подтверждённым коронавирусом. COVID-19 так и не смогли победить четверо человек, которые в итоге скончались от пневмонии. Ими оказались жители Алексина, Кимовска, Богородицкого и Заокского районов в возрасте от 54 до 86 лет. У всех пациентов в анамнезе были хронические заболевания.

Последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 июля 2020 года

Всего в регионе зафиксировано 7115 случаев заболевания, 5922 случая выздоровления и 129 смертельных исходов с подтверждённым COVID-19.