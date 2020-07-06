2020-07-06T16:39:54+03:00
Общество

Как идет ремонт дороги на ул. Ф. Энгельса в Туле

Работы завершат к 1 сентября [фото]
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Как идет ремонт дороги на ул. Ф. Энгельса в ТулеКак идет ремонт дороги на ул. Ф. Энгельса в ТулеФото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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На улице Фридриха Энгельса продолжается ремонт дороги. Он стартовал 15 июля. Завершится - к 1 сентября.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Автомобилисты ждали ремонта 12 лет. За это время дорога пришла в удручающее состояние, чем неоднократно вызывала нарекания среди туляков.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

За время ремонта здесь отремонтируют покрытие проезжей части и межрельсового пространства, смотровые колодцы, покрытия съездов и примыканий на прилегающие улицы, покрытия тротуаров, установят бортовые камни, перильные ограждения и дорожные знаки, обустроят остановки.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Работы оценили в 85 млн рублей. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,52 км, общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия - 18,813 тысяч м2.

Дополнительно предусмотрен ремонт трамвайного пути и рельсошпальной решетки с полной заменой рельсов, шпал и тяг.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Сейчас на участке в районе ул. Первомайской уложили новые рельсы. На ул. Льва Толстого ещё производится их укладка. На ул. Гоголевской уложено щебёночное основание. На ул. Каминского полностью разрыто старое дорожное покрытие.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

После преобразований на ул. Ф. Энгельса станет тише — трамваи будут ходить мягче и чуть быстрее.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Этого собираются добиться за счет новой технологии и использованию современных материалов.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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