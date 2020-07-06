2020-07-06T15:52:40+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП пострадали трое детей

Водитель отечественной легковушки скончался
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В Тульской области в ДТП пострадали трое детейВ Тульской области в ДТП пострадали трое детейФото: материалы пресс-служб
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4 июля в 12-05 на 124 км дороги «Кашира–Серебряные Пруды– Кимовск-Узловая» Кимовского района произошло ДТП. 36-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ-21102» выехал на встречную полосу. Здесь столкнулся с автомобилем «Ford Focus» под управлением 49-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21102» от полученных травм скончался, а также пострадали 8 человек.

Среди них - 2-летняя девочка, которая в момент ДТП находилась на руках у матери на переднем пассажирском сидении автомобиля «ВАЗ-21102», и 8-летний и 14-летний мальчики, пассажиры автомобиля «Ford Focus».

В момент ДТП оба мальчика находились в специальных детских удерживающих устройствах и были пристегнуты. Все дети получили различные травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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