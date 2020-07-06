Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 июля 2020: число заболевших изменилось, но не сильно

По состоянию на 6 июля число заболевших изменилось, но не критично. За минувшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 69 жителей региона.

Статистика

Вместе с тем справились с заболеванием 24 человека.

Также стало известно о 4 летальных случаях за сутки. Скончались жители Алексина, Кимовска, Богородицкого и Заокского районов.

Карта распространения коронавируса

Ограничения по коронавирусу в регионе продолжают действовать. Об открытии ТЦ пока речи не идет. Зато работают музеи, веранды кафе и ресторанов, фитнес-клубы и бассейны, разрешены прогулки в парках и скверах, открыты пляжи и водоемы.