Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 июля 2020: число заболевших изменилось, но не сильно
По состоянию на 6 июля число заболевших изменилось, но не критично. За минувшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 69 жителей региона.
Статистика
Вместе с тем справились с заболеванием 24 человека.
Также стало известно о 4 летальных случаях за сутки. Скончались жители Алексина, Кимовска, Богородицкого и Заокского районов.
Карта распространения коронавируса
Ограничения по коронавирусу в регионе продолжают действовать. Об открытии ТЦ пока речи не идет. Зато работают музеи, веранды кафе и ресторанов, фитнес-клубы и бассейны, разрешены прогулки в парках и скверах, открыты пляжи и водоемы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тульской области 2020: последние новости»