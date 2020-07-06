2020-07-06T11:32:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 июля 2020: число заболевших изменилось, но не сильно

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 июля 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По состоянию на 6 июля число заболевших изменилось, но не критично. За минувшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 69 жителей региона.

Статистика

Статистика

Вместе с тем справились с заболеванием 24 человека.

Также стало известно о 4 летальных случаях за сутки. Скончались жители Алексина, Кимовска, Богородицкого и Заокского районов.

Карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса

Ограничения по коронавирусу в регионе продолжают действовать. Об открытии ТЦ пока речи не идет. Зато работают музеи, веранды кафе и ресторанов, фитнес-клубы и бассейны, разрешены прогулки в парках и скверах, открыты пляжи и водоемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тульской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24