Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 6 июля 2020 года составило 4 человека

За все время в Тульской области скончались 129 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая.

Скончались жители Алексина, Кимовска, Богородицкого и Заокского районов в возрасте от 54 до 86 лет. У всех были хронические заболевания. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 69 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 24 человека выздоровели от COVID-19.