Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 6 июля 2020 года составило 24 человека

По состоянию на 6 июля в Тульской области зафиксированы еще 24 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 5 922 человека.

Вместе с тем стало известно 69 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.