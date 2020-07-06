2020-07-06T10:46:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 6 июля 2020: диагноз подтвердился у 69 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 июля 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По состоянию на 6 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 69 человек.

Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 115 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
В Туле продолжают дезинфицировать остановки и городской транспорт
В Тульской области подросток опрокинулся на мопеде
Где в Туле отключат холодную воду 7 июля?
В ДТП на улице Маршала Жукова в Туле пострадал мотоциклист
Жители деревни в Тульской области украли неисправный «ВАЗ» с 33-летним стажем
Для предотвращения подтопления на Красноармейском проспекте в Туле углубят русло Воронки
Экспозиция музея «Тульские самовары» временно переехала
В Туле раздают питьевую воду
Шеф-повар Константин Ивлев высмеял тульское кафе
В Тульской области утонул в пруду 33-летний мужчина
Туляк изнасиловал 34-летнюю женщину
В Тульской области подросток украл сумку из иномарки
В Туле отпраздновали День иконы Николы Тульского и 468-летие обороны Тульского кремля
В Тульской области двое собутыльников отобрали золотую печатку у третьего
За месяц работы по программе «Ипотека с господдержкой 2020» под 5,9% Тульский филиал РСХБ выдал более 70 млн рублей