2020-07-05T13:23:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 5 июля 2020: коронавирусные ограничения продолжают действовать

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 июля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 5 июля число заболевших вновь превысило число выздоровевших. За минувшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 70 жителей региона.

Статистика

Статистика

Вместе с тем стало известно и о количестве справившихся заболеванием. С болезнью справился 31 человек.

Также стало известно о 3 летальных случаях за сутки. Скончались жительницы Алексина, Киреевского и Тепло-Огаревского районов.

Карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса

Действие ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено с 3 по 10 июля. Вместе с тем работают веранды кафе и ресторанов, снят режим обязательной самоизоляции с людей старше 65 лет и разблокировано действие льготных проездных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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