Коронавирус в Тульской области, последние новости на 5 июля 2020: коронавирусные ограничения продолжают действовать
По состоянию на 5 июля число заболевших вновь превысило число выздоровевших. За минувшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 70 жителей региона.
Статистика
Вместе с тем стало известно и о количестве справившихся заболеванием. С болезнью справился 31 человек.
Также стало известно о 3 летальных случаях за сутки. Скончались жительницы Алексина, Киреевского и Тепло-Огаревского районов.
Карта распространения коронавируса
Действие ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено с 3 по 10 июля. Вместе с тем работают веранды кафе и ресторанов, снят режим обязательной самоизоляции с людей старше 65 лет и разблокировано действие льготных проездных.
ИСТОЧНИК KP.RU
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