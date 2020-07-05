Коронавирус в Тульской области, последние новости на 5 июля 2020: коронавирусные ограничения продолжают действовать

По состоянию на 5 июля число заболевших вновь превысило число выздоровевших. За минувшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 70 жителей региона.

Статистика

Вместе с тем стало известно и о количестве справившихся заболеванием. С болезнью справился 31 человек.

Также стало известно о 3 летальных случаях за сутки. Скончались жительницы Алексина, Киреевского и Тепло-Огаревского районов.

Карта распространения коронавируса

Действие ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено с 3 по 10 июля. Вместе с тем работают веранды кафе и ресторанов, снят режим обязательной самоизоляции с людей старше 65 лет и разблокировано действие льготных проездных.