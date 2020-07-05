2020-07-05T12:32:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 5 июля 2020 года составило 3 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 5 июля 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 5 июля 2020 годаМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 5 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 125 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 3 случая.

Скончались жительницы Алексина, Киреевского и Тепло-Огаревского районов в возрасте 66, 68 и 82 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 31 человек выздоровел от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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