Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 5 июля 2020: диагноз подтвердился у 70 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 5 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 70 человек.
Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Щекинского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 046 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU