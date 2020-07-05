2020-07-05T12:32:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 5 июля 2020: диагноз подтвердился у 70 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 июля 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По состоянию на 5 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 70 человек.

Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Щекинского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 7 046 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24