Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Динамо"

"Арсенал" прервал проигрышную серию и завоевал 3 очка в матче с "Динамо". На 18 минуте гол забил Евгений Луценко.

На 35 минуте за второе предупреждение удален Комбаров.

Во втором тайме было много опасных моментов, однако счет так и не изменился.

Напомним, ранее "Арсенал" 5 раз подряд потерпел поражение. Фиаско в домашней встрече с "Ахматом" привело к отставке главного канонира Игоря Черевченко, "Арсенал" возглавили Сергей Подпалый и Николай Ковардаев (ассистент).