Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Динамо"
Игра завершилась со счетом 0:1
Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Динамо"Фото: материалы пресс-служб
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"Арсенал" прервал проигрышную серию и завоевал 3 очка в матче с "Динамо". На 18 минуте гол забил Евгений Луценко.
На 35 минуте за второе предупреждение удален Комбаров.
Во втором тайме было много опасных моментов, однако счет так и не изменился.
Напомним, ранее "Арсенал" 5 раз подряд потерпел поражение. Фиаско в домашней встрече с "Ахматом" привело к отставке главного канонира Игоря Черевченко, "Арсенал" возглавили Сергей Подпалый и Николай Ковардаев (ассистент).
ИСТОЧНИК KP.RU