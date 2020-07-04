Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 4 июля 2020 года составило 4 человека
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 4 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 4 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 122 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая.
Скончались жители Тулы, Узловой, Ясногорска и Куркинского района в возрасте от 59 до 90 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания. Причина смерти - пневмония.
Вместе с тем стало известно о 68 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 34 человека выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU