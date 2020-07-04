В Тульской области коронавирусные ограничения продлили по 10 июля
Соответствующие изменения в Указ № 41
В Тульской области коронавирусные ограничения продлили по 10 июляФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области действующие ограничения продлены с 3 по 10 июля. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Соответствующие изменения в Указ № 41 внес глава региона Алексей Дюмин.
Магазины, площадь торговых залов которых превышает 800 кв. метров, продолжат работать только путем курьерской доставки или самовывоза.
С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU