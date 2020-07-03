2020-07-03T14:59:44+03:00
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В Тульской области музеи и музейные комплексы снова принимают посетителей

Публикуем полный список работающих мест
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области музеи и музейные комплексы снова принимают посетителейВ Тульской области музеи и музейные комплексы снова принимают посетителейФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области снова заработал целый пул музеев и заповедников. Так, ограничения с культурных мест региона были сняты ещё 29 июня по новым поправкам в Указе губернатора. Для своего послекарантинного открытия каждое учреждение организовало все условия, основываясь на рекомендации Роспотребнадзора.

Сейчас музеи снова готовы принимать гостей. Однако, для того, чтобы посетить каждый из музеев, каждому туляку или гостю города необходимо иметь при себе защитную маску и держать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Публикуем полный список музеев, которые уже принимают посетителей на выставки, экскурсии и экспозиции.

Музей и музеи-заповедники, работающие на территории Тульской области после коронавируса:

1) Тульский областной краеведческий музей;

2) музей «Тульские самовары»;

3) Дом-музей В.В. Вересаева;

4) Историко-мемориальный музей Демидовых;

5) Музей Н. И. Белобородова,

6) Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;

7) Выставочный зал;

8) Музей П.Н. Крылова;

9) Тульский военно-исторический музей;

10) Богородицкий дворец-музей;

11) Музей «Спасское»;

11) Музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг» 12) Тульский кремль; 13) ТМИИ; 14) Тульский музей изобразительных искусств; 15) Музей «Тульские древности»; 15) Комплекс «Куликово поле» в Моховом, мемориалы в селе Монастырщино и на Красном холме, Музей купеческого быта в Епифани. Экскурсии проводятся для групп до 5 человек, на улице - до 10 человек. 16) Тульский экзотариум - в ЦПКиО и на ул. Октябрьской 26. 17) Ясная Поляна - здесь с 3 июля проводят экскурсии для групп численностью до 5 человек. Дом Толстого и Флигель Кузминских можно будет посетить самостоятельно. Открыты конюшня и Кузня.

Заработают и филиалы музея: Никольское-Вяземское и Пирогово, Крапивенский краеведческий музей и комплексы на станциях «Козлова Засека» и «Щекино». Тульские парки

Также, заработали и развлекательные зоны в Центральном парке:

1) Зооуголок;

2) Комната истории;

3) Конноспортивный центр.

Однако, что деятельность павильона «Детские качалки» на территории Центрального парка временно приостановлена. Плюсом, на данный момент не принимает гостей и парк «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU

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