2020-07-03T12:39:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 4 июля 2020:число заболевших снова превысило выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 4 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 4 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 4 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 4 июля, «нарисовалась» общая картина распространения коронавируса на территории Тульской области по данным за прошедшие сутки.

Так, по данным прошлого дня, число заболевших снова превысило число выздоровевших от «ковида» людей ровно в два раза. Как сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 72 жителей региона.

На этот раз инфекция подтвердилась у жителей г. Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

Вместе с тем стало известно и о количестве победивших коронавирус людей. Так число выздоровевших жителей региона составило 36 человек.

Однако, есть новости и о летальных исходах. Ещё четыре человека так и не смогли справиться с COVID-19. Так от пневмонии с подтверждённым коронавирусом скончались жители Донского, Новомосковска, Одоева и Щекинского района в возрасте от 47 до 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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