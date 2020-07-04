Коронавирус в Тульской области, последние новости на 4 июля 2020:число заболевших снова превысило выздоровевших

Сегодня, 4 июля, «нарисовалась» общая картина распространения коронавируса на территории Тульской области по данным за прошедшие сутки.

Так, по данным прошлого дня, число заболевших снова превысило число выздоровевших от «ковида» людей ровно в два раза. Как сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 72 жителей региона.

На этот раз инфекция подтвердилась у жителей г. Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

Вместе с тем стало известно и о количестве победивших коронавирус людей. Так число выздоровевших жителей региона составило 36 человек.

Однако, есть новости и о летальных исходах. Ещё четыре человека так и не смогли справиться с COVID-19. Так от пневмонии с подтверждённым коронавирусом скончались жители Донского, Новомосковска, Одоева и Щекинского района в возрасте от 47 до 70 лет.