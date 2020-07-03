Тульские медики попрощались с коронавирусом

В девятиэтажном корпусе тульской областной больнице готовится к закрытию инфекционный госпиталь. Пациенты, которые там находятся, идут на поправку. Предполагается, что совсем скоро корпус после необходимых санитарных мероприятий может начать работать в штатном режиме.

В ознаменование этого события медики выстроились напротив главного корпуса больницы и запустили в небо белые шары и один шар в виде коронавируса. Под аплодисменты медицинские работники попрощались с вирусом и загадали, чтобы COVID-19 больше не возвращался.

Инфекционный госпиталь на базе тульской областной больницы был развернут одним из первых. Здесь борются за жизни пациентов десятки медиков. Многие из них на время борьбы с COVID-19 сменили профиль деятельности и отправились на передовую.