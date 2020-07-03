Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 3 июля 2020 года составило 4 человека

За все время в Тульской области скончались 118 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая.

Скончались жители Донского, Новомосковска, Одоева и Щекинского района в возрасте от 47 до 70 лет. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 72 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 36 человек выздоровели от COVID-19.