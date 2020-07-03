Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 3 июля 2020: диагноз подтвердился у 72 человек

Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ

В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]