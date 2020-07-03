В Туле начался второй этап зачисления в первый класс

В Туле начался второй этап приемной кампании по зачислению в первый класс. Он продлится до 5 сентября. Во вторую волну могут подавать заявления родители детей, проживающих за пределами закрепленной за школой территории.

Заявление подается на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Для этого на сайте нужно выбрать услугу «Запись в школу», желаемый вид заявления - «Запись в 1 класс будущего учебного года».

В приеме в школу могут отказать по причине отсутствия в ней свободных мест. В таком случае родителям (законным представителям) ребенка нужно обратиться в другой Центр образования, в котором есть свободные места, или в управление образования администрации Тулы. Количество вакантных мест в первых классах можно уточнить на сайтах школ.

Отметим, что в первую волну уже зачислено 4 828 первоклассников. В день старта второго этапа приемной кампании - 1 июля - родители подали 453 заявлений.

Всего планируется принять 6200 первоклассников. Всего планируется принять 6 200 первоклассников.