2020-07-02T22:20:11+03:00
Политика

В Тульской области определились номера анкет победителей викторины «Наша Конституция»

За распределением подарков можно было наблюдать в режиме онлайн в социальной сети ВКонтакте
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Викторина проходила с 25 июня по 1 июля, ее участниками стали 419 777 жителей области.Викторина проходила с 25 июня по 1 июля, ее участниками стали 419 777 жителей области.Фото: материалы пресс-служб
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Члены оркомитета, среди которых представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области», общественных организаций, депутатского корпуса в течение 63 минут с помощью математического коэффициента определяли номера анкет победителей викторины.

Она проходила с 25 июня по 1 июля, ее участниками стали 419 777 жителей области. Ежедневно специально созданные комиссии после закрытия всех 873 пунктов приема анкет, располагавшихся рядом с помещениями участков общероссийского голосования, отбирали анкеты с правильными ответами. Таких в итоге оказалось 343 171. Самые активные участники - жители Тепло-огаревского, Суворовского, Чернского, Богородицкого и Каменского районов.

Подводя итоги викторины, председатель Ассоциации СМО Тульской области Марина Карташова поблагодарила всех участников за активность и заявила, что опыт проведения интеллектуального конкурса можно признать успешным: он может быть использован в будущем для привлечения внимания населения к значительным общественным и политическим событиям. Идею продолжить такую традицию поддержали многие члены оргкомитета, по мнению которых подобные конкурсы способны привлечь внимание к любой самой серьезной теме.

- Технически сложно, но все по-честному, – так резюмировал все этапы викторины «Наша Конституция» Ярослав Муравский, член общественной палаты Тульской области, координатор общественного движения «Свободная Тула».

Номера анкет победителей будут опубликованы на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» – http://smo71.ru/viktorina-nasha-konstituciya.html. И в группе «Наша Конституция» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/nashaconstitucia71.

Узнать, как можно получить подарок, если номер анкеты стал победителем, можно, позвонив в рабочий день по телефонам: + 7 910 550 12 20; + 7 910 550 20 12; + 7 (4872) 55 46 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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