Туляки смогут активизировать свой проездной до 5 июля

Со снятием нового списка ограничительных, введённых ранее из-за коронавируса, наконец-то свою свободу почувствовали тульские пенсионеры. Так, гражданам старше 65 лет сняли режим обязательной самоизоляции, а плюсом к этом и сообщили о старте разблокировки льготны проездов на городском общественном транспорте.

Разблокировать социальные транспортные карты, перенести действие проездного билета на июль 2020 года можно только в Центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ». Однако, сегодня наплыв пожилых людей оказался настолько сильным, что было принято решение ввести два дополнительных дня на активизацию своих проездных.

Тульские центры будут работать дополнительно 4 и 5 июля с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:

-ул. Л. Толстого, д. 114-а;

- ул. Октябрьская/М. Горького, д. 50/3;

- ул. Марата, д. 24-а;

- ул. Станиславского, д. 6. пом. лит. № А1

Однако, находясь в Центре, тулякам все равно необходимо соблюдать санитарные нормы.

Подробную информацию можно получить на сайте АО «ОЕИРЦ»: http://oeirc.ru/ и по телефону: +7(4872) 705-507.