2020-07-02T17:31:13+03:00
Общество

Кому в Туле отключат электричество 3 июля?

Публикуем список адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Кому в Туле отключат электричество 3 июля?Кому в Туле отключат электричество 3 июля?Фото: Алексей ФОКИН
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Завтра, 3 июля, в областной столице будет проходить плановый ремонт на объектах электроснабжения. Из-за того по ряду адресов будет происходить отключение электроэнергии.

«Комсомолка» публикует полный список тех адресов,которые останутся 3 июля обесточенными:

С 10.00 до 17.00 Венёвское ш., 4.

С 10.00 до 15.00 ул. Галкина, 3, 7; ул. Октябрьская, 3а; ул. Луначарского, 1.

С 10.00 до 16.00 ул. М. Горького, 45а, 37, 37а.

С 10.00 до 17.00 ул. Москвина, 1-37 (нечетн.), 2-24 (четн.); ул. Газовая, 33-47 (нечетн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-41 (нечетн.), 12-36 (четн.); ул. Ватутина, 24-42 (четн.), 23-41 (нечетн.); ул. Щепкина, 20-50 (четн.).

С 10.00 до 17.00 в поселке Октябрьском отключение затронет следующие улицы и дома: ул. Щедрина, 6-40 (четн.); ул. Чекалина, 4-18 (четн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7; 2-й пр-зд, 3-11 (нечетн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (четн.).

С 10.00 до 17.00 в поселке Мясново отключат электроэнергию по следующим адресам:

Также с 10.00 до 17.00 отключение затронет дома в центре города: ул. Пушкинская, 1-11 (нечетн.), 2-6 (четн.); ул. Жуковского, 29-47 (нечетн.), 40-54 (четн.), 40а; ул. Пирогова, 19-33 (нечетн.), 30-44 (четн.); ул. Гоголевская, 21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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