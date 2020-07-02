2020-07-02T17:35:33+03:00
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Сотрудницу тульского экзотариума змея укусила в прямом эфире

Полоз продемонстрировал скверный характер
Мария ВЛАСОВА
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Сотрудницу тульского экзотариума змея укусила в прямом эфире. Фото: стоп-кадр видеоСотрудницу тульского экзотариума змея укусила в прямом эфире. Фото: стоп-кадр видео
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Один из эфиров тульского экзотариума пощекотал нервы подписчикам. Все внимание было приковано к китайскому тонкохвостому полозу.

Пока специалист зоопарка Дарья Змеева рассказывала об этом виде пресмыкающихся, она держала змейку в руках. Но вскоре ситуация вышла из под контроля. Змея крепко ухватила Дарью за руку.

- Я в ужасе. Сейчас как-нибудь отцепим, - отшутилась специалист и покинула кадр.

Полоз продемонстрировал скверный характер. Фото: стоп-кадр видео

Полоз продемонстрировал скверный характер. Фото: стоп-кадр видео

Несколько минут потребовалось на то, чтобы высвободить руку от змеи. А затем девушку вновь увидели в прямом эфире, где она продолжила свой рассказ в как ни в чем не бывало.

Дарья отметила, что укус полоза безболезненный, но почувствовать на себе его зубы неприятно.

Китайский тонкохвостый полоз — неядовитая змея. Чаще всего в длину достигает более 2 метров. Змея отличается скверным характером, однако может стать покладистой и доброжелательной.

Китайский тонкохвостый полоз.Момент укуса на 8 мин. 50 с

ИСТОЧНИК KP.RU

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