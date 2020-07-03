Коронавирус в Тульской области, последние новости на 3 июля 2020:число выздоровевших "переплюнуло" заболевших

Сегодня, 3 июля, стала понятна общая картина распространения коронавируса на территории Тульской области по данным за прошедшие сутки.

Так, по данным прошлого дня, число выздоровевших превысило количество заболевших людей почти вдвое. Как сообщил тульский оперштаб, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 74 жителей региона.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 3 июля 2020 года

Инфекцию «подхватили» жители г. Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 3 июля 2020 года

Вместе с тем стало известно и о количестве выздоровевших людей. Так число победителей коронавируса среди жителей региона составило 152 человека.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 3 июля 2020 года

Однако, есть и печальные новости. Ещё трое жительниц Тульской области так и не смогли справиться с COVID-19. Так от пневмонии с подтверждённым коронавирусом скончались жительницы Тулы, Богородицкого и Киреевского районов в возрасте 39, 57 и 80 лет.