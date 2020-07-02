2020-07-02T15:59:10+03:00
Политика

Более 83 % туляков проголосовали за поправки в Конституцию РФ

710 756 человек одобрили изменения в главном законе страны
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Более 83 % туляков проголосовали за поправки в Конституцию РФБолее 83 % туляков проголосовали за поправки в Конституцию РФФото: Мария ВЛАСОВА
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В регионе подвели итоги Общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Его главное отличие: продолжительность. Голосование длилось неделю - с 25 июня по 1 июля. По мнению председателя облизбиркома, это, а также значимость обсуждаемых вопросов повлияли на высокую явку в регионе.

Всего участие в голосовании в Тульской области приняли 73,16% избирателей – 855 510 человек. Значительную явку зафиксировали в Каменском и Веневском районах (83,61%). Меньше всего голосовали в Ефремовском районе (57,68%). В Туле голосовали следующим образом:

Зареченский район – 71,57%;

Привокзальный район – 71,51%;

Пролетарский район – 70,36%;

Советский район – 63,85%;

Центральный район – 63,23%.

В сельских территориях Большой Тулы – в Ленинском районе – 75,63%.

Что касается распределения голосов, то «ДА» поправкам сказали 83,09% принявших участие в голосовании избирателей региона. Против проголосовало 16,21%.

Более чем на 80% поддержали изменения в Конституцию избиратели 25 из 29 муниципалитетов области.

- Наши результаты не являются чем-то уникальным ни для России, ни для регионов Центрального Федерального округа. Мы показали результаты выше, чем средние. По явке Тульская область находится на 34 месте в России, по голосованию «ДА» – на 24 месте, – сообщил председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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