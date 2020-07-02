В Тульской области выросли тарифы на ЖКУ

В Тульской области подорожали жилищно-коммунальные услуги. Рост цен произошел 1 июля. Тарифы на электроэнергию и природный газ будут едиными по региону.

Тариф на электроэнергию увеличился на 5%, на природный газ – на 2,9%. Тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение устанавливаются для каждого предприятия на экономически обоснованном уровне. При расчете будет учитываться себестоимость услуги.

Тепло в среднем по региону подорожает на 3,7%. Тарифы на водоснабжение и водоотведение изменятся на 4,5% и 6,1% соответственно.

Пересмотр тарифов на коммунальные услуги объясняется повышением стоимости топливно-энергетических ресурсов (природного газа и электроэнергии), ежегодной индексацией зарплат коммунальщиков, снижением объемов поставляемых ресурсов, реализацией инвестпрограмм.