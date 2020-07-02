2020-07-02T15:05:25+03:00
Общество

В Тульской области выросли тарифы на ЖКУ

Какой теперь будет квартплата
Поделиться:
В Тульской области выросли тарифы на ЖКУВ Тульской области выросли тарифы на ЖКУФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Тульской области подорожали жилищно-коммунальные услуги. Рост цен произошел 1 июля. Тарифы на электроэнергию и природный газ будут едиными по региону.

Тариф на электроэнергию увеличился на 5%, на природный газ – на 2,9%. Тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение устанавливаются для каждого предприятия на экономически обоснованном уровне. При расчете будет учитываться себестоимость услуги.

Тепло в среднем по региону подорожает на 3,7%. Тарифы на водоснабжение и водоотведение изменятся на 4,5% и 6,1% соответственно.

Пересмотр тарифов на коммунальные услуги объясняется повышением стоимости топливно-энергетических ресурсов (природного газа и электроэнергии), ежегодной индексацией зарплат коммунальщиков, снижением объемов поставляемых ресурсов, реализацией инвестпрограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Греф: «Сделать мир лучше…»
Глава Сбербанка Герман Греф дал большое интервью информагентству ТАСС. Речь шла не только о сугубо банковских процессах и влиянии пандемии на экономику, но и о некоторых аспектах цифровизации, управления командами, онлайн-образования
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Новости 24