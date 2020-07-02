2020-07-02T14:51:31+03:00
Происшествия

В Туле пенсионеры собрались в очередь на разблокировку проездных

Пожилые люди с утра стоят под палящим солнцем [фото, видео]
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В Туле пенсионеры собрались в очередь на разблокировку проездныхВ Туле пенсионеры собрались в очередь на разблокировку проездныхФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области перестал действовать режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Пенсионеры также снова могут пользоваться льготными проездными. Но для это их придется разблокировать.

Важный нюанс - автоматическая разблокировка не предусмотрена. Для этого нужно лично обратиться в ОЕИРЦ.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

С этой целью 2 июля пожилые люди пришли к ОЕИРЦ на ул. Льва Толстого. Желающих продлить социальные проездные карты оказалось слишком много. Внушительная толпа собралась около ОЕИРЦ и в самом здании.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Некоторые пожилые люди отмечают, что в центрах, расположенных в Пролетарском и Зареченском округах, получить услугу они не смогли (не работает аппарат). Поэтому их направили в центр на ул. Льва Толстого.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Кроме того, пенсионеры жалуются на долгое ожидание. Им приходится проводить время под палящим солнцем. О соблюдении социальной дистанции речи не идет: каждый торопится быстрее решить вопрос.

В Туле пенсионеры собрались в очередь на разблокировку проездных.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

После того как ситуация со столпотворением пенсионеров получила резонанс, были приняты меры. Время работы Центров обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» увеличили. Также в связи с большим наплывом пенсионеров удвоили количество операторов, осуществляющих разблокировку социальных проездных билетов.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Пенсионеры также смогут активировать социальные проездные билеты 3 июля с 08:00 до 18:00. Дополнительно организована работа центров 4 и 5 июля с 09:00 до 16:00.

Центры обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» работают по следующим адресам:

- ул. Л. Толстого, д. 114-а;

- ул. Октябрьская/М. Горького, д. 50/3;

- ул. Марата, д. 24-а;

- ул. Станиславского, д. 6. пом. лит. № А1

Дополнительную информацию можно получить на сайте «ОЕИРЦ» или по телефону: +7(4872) 705-507.

Туляков при посещении центров просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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