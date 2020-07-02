В Туле пенсионеры собрались в очередь на разблокировку проездных
В Тульской области перестал действовать режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Пенсионеры также снова могут пользоваться льготными проездными. Но для это их придется разблокировать.
Важный нюанс - автоматическая разблокировка не предусмотрена. Для этого нужно лично обратиться в ОЕИРЦ.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
С этой целью 2 июля пожилые люди пришли к ОЕИРЦ на ул. Льва Толстого. Желающих продлить социальные проездные карты оказалось слишком много. Внушительная толпа собралась около ОЕИРЦ и в самом здании.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Некоторые пожилые люди отмечают, что в центрах, расположенных в Пролетарском и Зареченском округах, получить услугу они не смогли (не работает аппарат). Поэтому их направили в центр на ул. Льва Толстого.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Кроме того, пенсионеры жалуются на долгое ожидание. Им приходится проводить время под палящим солнцем. О соблюдении социальной дистанции речи не идет: каждый торопится быстрее решить вопрос.
В Туле пенсионеры собрались в очередь на разблокировку проездных.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
После того как ситуация со столпотворением пенсионеров получила резонанс, были приняты меры. Время работы Центров обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» увеличили. Также в связи с большим наплывом пенсионеров удвоили количество операторов, осуществляющих разблокировку социальных проездных билетов.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Пенсионеры также смогут активировать социальные проездные билеты 3 июля с 08:00 до 18:00. Дополнительно организована работа центров 4 и 5 июля с 09:00 до 16:00.
Центры обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» работают по следующим адресам:
- ул. Л. Толстого, д. 114-а;
- ул. Октябрьская/М. Горького, д. 50/3;
- ул. Марата, д. 24-а;
- ул. Станиславского, д. 6. пом. лит. № А1
Дополнительную информацию можно получить на сайте «ОЕИРЦ» или по телефону: +7(4872) 705-507.
Туляков при посещении центров просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
ИСТОЧНИК KP.RU