Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 2 июля 2020: диагноз подтвердился у 74 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 2 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 2 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 2 июля в Тульской области коронавирус подтвердился у 76 человек.
Заболели жители Тулы, Новомосковского, Алексинского, Заокского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Суворовского, Узловского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 6 836 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU