Со 2 июля многие туляки останутся на сутки без воды
Сегодня, 2 июля, с 8:00 в южной части Тулы снова планово отключили воду и снизили давление для проведения ремонтно-восстановительных работ на Масловско-Песоченском водозаборе. Работы планируют закончить 3 июля к 8:00 по мск.
Так давление воды сегодня будет понижено по следующим адресам:
- Гоголевская;
- Станиславского;
- проспект Ленина;
- Калужском шоссе;
- д. Гостеевка;
- Рязанская;
- Новомосковское шоссе;
- посёлок Рассвет;
- Хопилово;
- Иншинский;
- деревня Китаевка,
- Верхнее и Нижнее Волохово.
Совсем воды не будет в следующих населённых пунктах:
- Косая гора
- Менделеевский
- Старо-Басово
- Басово-Прудный
- Скуратовские поселки
- Барыково
- Алексеевка
- Ямны
- Площанки
- Селиховое
- Помогалово
- Берники
Помимо этого, с 09:00 воды воду перекроют в Архангельском. Там плановый ремонт проведут на улице Яблоневой. После окончания ремонта качество воды ухудшится по мутности и железу.
ИСТОЧНИК KP.RU