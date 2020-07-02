2020-07-02T09:48:35+03:00
Общество

Со 2 июля многие туляки останутся на сутки без воды

Вода в домах жителей Тулы появится только 3 июля
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Со 2 июля многие туляки останутся на сутки без водыСо 2 июля многие туляки останутся на сутки без водыФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 2 июля, с 8:00 в южной части Тулы снова планово отключили воду и снизили давление для проведения ремонтно-восстановительных работ на Масловско-Песоченском водозаборе. Работы планируют закончить 3 июля к 8:00 по мск.

Так давление воды сегодня будет понижено по следующим адресам:

- Гоголевская;

- Станиславского;

- проспект Ленина;

- Калужском шоссе;

- д. Гостеевка;

- Рязанская;

- Новомосковское шоссе;

- посёлок Рассвет;

- Хопилово;

- Иншинский;

- деревня Китаевка,

- Верхнее и Нижнее Волохово.

Совсем воды не будет в следующих населённых пунктах:

- Косая гора

- Менделеевский

- Старо-Басово

- Басово-Прудный

- Скуратовские поселки

- Барыково

- Алексеевка

- Ямны

- Площанки

- Селиховое

- Помогалово

- Берники

Помимо этого, с 09:00 воды воду перекроют в Архангельском. Там плановый ремонт проведут на улице Яблоневой. После окончания ремонта качество воды ухудшится по мутности и железу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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