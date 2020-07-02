2020-07-02T10:28:34+03:00
Политика

83,09% жителей Тульской области проголосовали за поправки в Конституцию РФ

Таковы предварительные регионального избиркома
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83,09% жителей Тульской области проголосовали за поправки в Конституцию РФ83,09% жителей Тульской области проголосовали за поправки в Конституцию РФФото: Мария ВЛАСОВА
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83,09% жителей Тульской области, принявших участие в голосовании, поддержали поправки в Конституцию РФ. 16,21% не одобрили изменения.

По предварительным данным избирательной комиссии Тульской области, явка на общероссийском голосовании по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ в регионе составила 73,16%.

Окончательные итоги общероссийского голосования в регионе станут известны 2 июля после утверждения на заседании областной избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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