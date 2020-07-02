Коронавирус в Тульской области, последние новости на 2 июля 2020: выздоровевших почти вдвое больше, чем заболевших

За минувшие сутки стали известны новые подробности об эпидобстановке на территории Тульской области. Так, по данным вчерашнего дня, 1 июля, число заболевших превысило количество выздоровевших людей почти вдвое. Как сообщил оперштаб по коронавирусу, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 76 жителей региона.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 2 июля 2020 года

Диагноз подтвердился у жителей г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы. Общее число заболевших в регионе достигло 6 762 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 2 июля 2020 года

Также, стало известно количество выздоровевших людей. Так, от COVID-19 вылечились ещё 151 человек. Общее же число людей, победивших коронавирус, достигло показателя 5 645 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 2 июля 2020 года

Однако, есть и случаи с летальным исходом. По данным на 1 июля ещё четыре туляка скончались от пневмонии с подтверждённым «ковидом». Это были жительницы Заокского района, Ефремова и Алексина в возрасте от 42 лет до 91 года.