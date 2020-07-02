2020-07-01T16:14:17+03:00
Общество

С 1 по 5 июля в Туле будет перекрыта для движения транспорта улица Демонстрации

Движение ограничат в связи с ремонтом дороги
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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С 1 по 5 июля в Туле будет перекрыта для движения транспорта улица ДемонстрацииС 1 по 5 июля в Туле будет перекрыта для движения транспорта улица ДемонстрацииФото: Алексей ФОКИН
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С 1 по 5 июля в Туле будет перекрыто движение ао улице Демонстрации. Это будет связано с проведением ремонтных работ по замене дорожного полотна.

Так в указанный период запретили остановку и стоянку, ограничили движение всех видов транспорта с 8:00 до 22:00:

с 1 июля 2020 года по 2 июля 2020 года – по ул. Демонстрации на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина;

с 3 июля 2020 года по 5 июля 2020 года – по ул. Демонстрации на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова.

На период вводимых ограничений движение автобусов маршрутов №№ 12, 55 будет осуществляться по измененной схеме.

Маршрут №12 - Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская":

с 01.07.2020 по 02.07.2020 - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. -ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

с 03.07.2020 по 05.07.2020 - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

Маршрут №55 - Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново)

с 01.07.2020 по 02.07.2020 - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Красноармейский пр – ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

с 03.07.2020 по 05.07.2020 - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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