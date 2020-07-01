Сегодня, в 20-00 завершается общероссийское голосование

Сегодня, 1 июля, завершается недельный марафон общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ. В 9.00 в пресс-центре правительства Тульской области состоялся брифинг, на котором председатель региональной избирательной комиссии Павел Веселов сообщил промежуточные результаты всенародного волеизъявления.

Председатель региональной избирательной комиссии Павел ВеселовФото: материалы пресс-служб

- По результатам первых 6 дней общероссийского плебисцита - с 25 июня по 30 июня - в Тульской области проголосовало 723 868 избирателей. Таким образом, явка по региону на 20.00 30 июня составила 62,2%, - отметил Павел Веселов.

Что касается статистики по районам Тульской области, то наибольшую активность на данный момент проявили жители Плавского района (72,96%), Каменского района (72,66%) и Куркинского района (72.04%). Меньшая явка наблюдается в Алексинском (55,37%) и Ефремовском районах (50,97%).

В областном центре «табель о рангах» голосования выглядит следующим образом: лидирует Зареченский район – 60,67 %, за ним в своеобразной «тройке призеров» располагаются Привокзальный (59,31%) и Пролетарский (58,94%) районы. За ними следуют Советский (51,67%) и Центральный (51,23%) округа. Что касается сельских территорий Большой Тулы, в Ленинском районе, то здесь проголосовало 61,07% избирателей.

- Сегодня,1 июля, продолжится и голосование на дому: если гражданин хочет отдать свой голос вышеуказанным способом, то он может до 17.00 обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Кстати, такая форма волеизъявления стала очень популярной у наших земляков: если на первый день голосования, которое стартовало по всей стране 25 июня, заявки на надомное голосование подали более 87 тысяч туляков, то сейчас эта цифра приблизилась к отметке в 202 тысячи заявлений, - подчеркнул Павел Веселов.

Помимо этого, 39 696 жителей Тульской области воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», который дает возможность проголосовать по месту нахождения. В основном, такой возможностью воспользовались дачники, те, кто уехал в отпуск или командировку. Соответствующее заявление можно было подать до 21 июня.

- Напомню о еще одном важном новшестве, которое применялось в Тульской области на данном общероссийском волеизъявлении, - продолжил Павел Юрьевич. – Это голосование в удаленных населенных пунктах региона, где нет отдельных избирательных участков. Таких небольших сел и деревень в нашей области около 2 000. Здесь с 25 июня проводилось голосование вне помещений. Там более 60 тысяч избирателей, и мы были обязаны обеспечить их возможностью проголосовать!

1 июля в пресс-центре правительства Тульской области состоялся брифинг, посвященный проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ.Фото: материалы пресс-служб

Также Павел Веселов сообщил, что избирательная комиссия Тульской области приняла решение об использовании при проведении голосования системы видеонаблюдения:

- Для соблюдения принципов открытости и прозрачности всенародного волеизъявления во всех 29 территориальных избирательных комиссиях и в 171 УИК в Туле и Ленинском районе используется система видеонаблюдения на протяжении всех дней голосования. На этих участках будут голосовать 25,64% участников голосования в Тульской области и 68,49% избирателей столицы нашего региона. В рамках соглашения между избирательной комиссией Тульской области и Общественной палатой региона в общероссийском голосовании принимают участие более 8 000 наблюдателей, которые работают не только на участках, но и сопровождают членов комиссии во время надомного голосования.

О подсчете голосов

Глава регионального избиркома не обошел вниманием и предстоящую процедуру подсчета голосов:

- При данном процессе на всех постоянных участках для голосования будет применяться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом. Применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом Использование машиночитаемого кода (QR-кода) позволяет в несколько раз ускорить ввод и передачу информации об итогах голосования, а также исключить повторный ввод протоколов в ГАС «Выборы» и другие технические ошибки. Избирательная комиссия Тульской области в течение 8 часов должна подвести результаты, но исходя из прошлого опыта, надеемся сделать это раньше вышеобозначенной границы, - отметил Павел Веселов.

В финале председатель избирательной комиссии Тульской области сообщил, что по официальным данным за все время голосования жалоб о нарушениях в территориальную и в областную избирательную комиссию не поступало.

В брифинге принимал участие и руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев. Он отметил, что была проделана большая работа по соблюдению мер эпидемиологической безопасности:

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр ЛомовцевФото: материалы пресс-служб

- Время для голосования пришлось на благоприятный период ситуации с коронавирусной инфекцией. Меры по снижению рисков, по обеспечению безопасности участников и сотрудников УИК приняты беспрецедентные. Мы уверены, что процедура всенародного волеизъявления на состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки в Тульской области не повлияет.