Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 1 июля 2020 года составило 4 случая

За все время в Тульской области скончались 111 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая.

Скончались жительницы Заокского района, Ефремова и Алексина в возрасте от 42 лет до 91 года. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 76 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 151 человек выздоровели от COVID-19.