2020-07-01T10:47:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 1 июля 2020 года составило 151 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 1 июля 2020 года
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Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 1 июля 2020 годаМы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 1 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 1 июля в Тульской области зафиксированы еще 151 случай выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 5 645 человек.

Вместе с тем стало известно 76 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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