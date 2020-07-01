Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 1 июля 2020: диагноз подтвердился у 76 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 1 июля 2020 года
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 1 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 1 июляя в Тульской области коронавирус подтвердился у 76 человек.
Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Кимовского, Куркинского, Киреевского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 6 762 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU