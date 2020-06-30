Как голосуют жители отдаленных деревень Тульской области?

В Киреевском районе члены участковых избирательных комиссий выезжают в отдаленные населенные пункты, чтобы все жители имели возможность проголосовать по поправкам в Конституцию.

В деревне Новоспасское муниципального образования Богучаровское, где отсутствует пункт для голосования, побывали члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1343, расположенного в деревне Кузнецово.

В ходе голосования, которое состоялось на открытом воздухе, свой голос по поводу поправок в основной закон страны смогли отдать 12 человек.Фото: материалы пресс-служб

В ходе голосования, которое состоялось на открытом воздухе, свой голос по поводу поправок в основной закон страны смогли отдать 12 человек, среди которых были как местные жители, так и гости из областного центра, находящиеся в этой деревне на самоизоляции.

На процедуре голосования в Новоспасском присутствовала депутат Тульской областной Думы Марина Левина. Она отметила, что голосование очень важно для каждого гражданина Российской Федерации независимо от того места, где он проживает. При этом совместная задача избирательной комиссии и органов власти – обеспечить доступность голосования каждому человеку, в том числе и из отдалённых населённых пунктов.

- В Новоспасском зарегистрированы 16 человек, и каждый из них хочет реализовать своё право сделать выбор в ходе всенародного голосования, - отметила Марина Левина. – Это очень важно, ведь именно сегодня мы голосуем за своё будущее, будущее страны и детей. Немаловажно, по мнению депутата и то, что в процессе голосования соблюдаются жёсткие правила эпидемиологической безопасности. Комиссии обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, их также выдают и голосующим. Это перчатки, маски, санитайзеры. Голосование проходит в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, максимально безопасно для граждан.

В процессе голосования соблюдаются жесткие правила эпидемиологической безопасности.Фото: материалы пресс-служб

Побеседовав с местными жителями, Марина Левина отметила, что на селе особая атмосфера, от неё веет спокойствием и силой, отсюда начинается наша Родина.

- Здесь живут ответственные и крепкие духом люди, - сказала депутат, - с них нужно брать пример как прийти на голосование, как выразить свою позицию. Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов пояснил, что при проведении общероссийского голосования предусмотрен особый порядок голосования для жителей населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования, нет избирательного участка, и транспортное сообщение с которыми затруднено.

- Таких населенных пунктов в Тульской области более 2000 с количеством избирателей более 60 тысяч. В них голосование может быть организовано с выездом на место членов соответствующей участковой комиссии, начиная с 25 июня, – сказал Павел Веселов.