2020-06-30T17:02:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 июля 2020: число выздоровевших конкурирует с заболевшими

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 1 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Последние новости о коронавирусе в Тульской областиПоследние новости о коронавирусе в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По данным от 30 июня, в Туле за последние сутки было установлены новые случаи заболевания, выздоровления и смерти от коронавируса. Так, опираясь на полученные данные, стало ясно, что число выздоровевших людей уверенно конкурирует с числом заболевших коронавирусом, уступая совсем немного. 30 июня в регионе было установлено 73 новых случая заражения COVID-19.

Так инфекцию «подцепили» жители г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие были изолированы. В общей сложности число заболевших коронавирусом в регионе достигло 6 686 человек.

Есть и более светлые новости. Так к 30 июня было установлено, что еще 52 жителей Тульской области смогли побороть COVID-19. Общая статистика выздоровевших от коронавируса человек достигла 5494 случаев.

Однако, стало известно и о новых умерших людях, в диагнозе которых стоит пневмония и коронавирус. Так с подтверждённым COVID-19 скончались ещё четыре туляка в возрасте от 63 до 84 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тульской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24