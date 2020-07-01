Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 июля 2020: число выздоровевших конкурирует с заболевшими

По данным от 30 июня, в Туле за последние сутки было установлены новые случаи заболевания, выздоровления и смерти от коронавируса. Так, опираясь на полученные данные, стало ясно, что число выздоровевших людей уверенно конкурирует с числом заболевших коронавирусом, уступая совсем немного. 30 июня в регионе было установлено 73 новых случая заражения COVID-19.

Так инфекцию «подцепили» жители г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие были изолированы. В общей сложности число заболевших коронавирусом в регионе достигло 6 686 человек.

Есть и более светлые новости. Так к 30 июня было установлено, что еще 52 жителей Тульской области смогли побороть COVID-19. Общая статистика выздоровевших от коронавируса человек достигла 5494 случаев.

Однако, стало известно и о новых умерших людях, в диагнозе которых стоит пневмония и коронавирус. Так с подтверждённым COVID-19 скончались ещё четыре туляка в возрасте от 63 до 84 лет.