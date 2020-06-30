На избирательных участках региона проверили оборудование для подсчета голосов

30 июня на всех 1093 избирательных участках Тульской области прошло тестирование технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом – QR-кодом. На участках, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, проверяли работу КОИБов.

Использование машиночитаемого кода (QR-кода) позволяет в несколько раз ускорить ввод и передачу информации об итогах голосования.Фото: материалы пресс-служб

Время инноваций

Применение технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом и ускоренного ввода данных протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы» – одна из последних инноваций избирательного процесса. На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. в Тульской области данная технология была апробирована впервые.

В рамках тренировки был пройден алгоритм действий при подведении итогов голосования.Фото: материалы пресс-служб

1 июля при подведении итогов общероссийского голосования на всех постоянных участках тульского региона будет использована данная технология.

В рамках тренировки был пройден алгоритм действий при подведении итогов голосования. В программу вводится такая информация как число бюллетеней, выданных участникам голосования, число бюллетеней в ящике для голосования, количество недействительных бюллетеней, итоги голосования. После проверки данных формируется протокол участковой комиссии с машиночитаемым кодом. Двухмерный штрих-код будет содержать всю информацию об итогах голосования на конкретном избирательном участке. Сформированный в присутствии наблюдателей, машиночитаемый протокол будет распечатан, подписан членами участковой избирательной комиссии и отправлен в территориальный избирком. В присутствии группы контроля его отсканируют, а результаты голосования загрузят в государственную автоматизированную систему «Выборы».

На участках, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), проверяли их работу.Фото: материалы пресс-служб

Использование машиночитаемого кода (QR-кода) позволяет в несколько раз ускорить ввод и передачу информации об итогах голосования, а также исключить повторный ввод протоколов в ГАС «Выборы» и другие технические ошибки.

Тестирование КОИБ

Также 30 июня на участках для голосования, где 1 июля будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, прошло тестирование КОИБ. КОИБ – это устройство, предназначенное для автоматизированного приема избирательных бюллетеней для голосования, подсчета голосов избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке референдума при проведении выборов и референдума всех уровней, ввода данных протокола УИК, комиссии референдума, об итогах голосования, которые не подсчитываются КОИБ, проверки контрольных и иных соотношений данных, внесенных в протокол, печатания протоколов участковой комиссии об итогах голосования по каждому виду проводимых выборов и записи результатов голосования, в том числе на внешний носитель.

Использование машиночитаемого кода позволяет исключить повторный ввод протоколов в ГАС «Выборы» и технические ошибки.Фото: материалы пресс-служб

КОИБы будут работать на участках только 1 июля, поэтому после закрытия участков для голосования (после 20.00) в комплекс загрузят из сейф-пакетов бюллетени тех, кто отдал свой голос с 25 по 30 июня и «надомников» (те, кто голосовал на дому). После этого КОИБ автоматически сформирует протокол УИК об итогах голосования.