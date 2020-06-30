Гори, огонь нашей памяти!

Благодаря помощи регионального отделения «Единой России» новую жизнь обрел и сам памятник, воздвигнутый в далеком 1956-м году возле братской могилы с останками воинов, сражавшихся за освобождение окрестных населенных пунктов.

Спустя девятнадцать лет в память о героях 356-й стрелковой дивизии 50-й армии здесь был установлен Вечный огонь. Из-за технических неполадок, вызванных длительной эксплуатацией, он отключился 21 января нынешнего года. Это вызвало общественный резонанс и оперативную реакцию «Единой России» для решения возникшей проблемы.

За последние пять лет по проекту «Историческая память» восстановлено и полностью отреставрировано более 30 памятников истории и культуры, а также мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны.Фото: материалы пресс-служб

Секретарь регионального отделения Партии, первый заместитель председателя Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев лично выехал на место, пообщался с представителями местной администрации.

Выяснилось, что за все прошедшие десятилетия монумент не знал капитального ремонта и, конечно, требовал полного обновления, благоустройства и технической реконструкции газовой части – она уже не соответствовала современным требованиям.

«Единая Россия» взяла мемориал под свое шефство.Фото: материалы пресс-служб

Региональное отделение партии «Единая Россия» взяло на себя обязательство провести весь комплекс восстановительных мероприятий: отреставрировать памятник, привести в порядок братскую могилу и Вечный огонь с заменой горелки и установкой автоматики. Учитывая высокую социальную значимость данного объекта и сложности, которые испытывает городской бюджет, «Единая Россия» взяла мемориал под свое шефство. С наступлением тепла здесь начались работы, а в последний день июня состоялось торжественное открытие обновленного монументального комплекса и Вечного огня.

Секретарь регионального отделения Партии, первый заместитель председателя Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай ВоробьевФото: материалы пресс-служб

– За последние пять лет по проекту «Историческая память» восстановлено и полностью отреставрировано более 30 памятников истории и культуры, а также мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны, – рассказал Николай Воробьев. – В Год памяти и Славы эта работа, несмотря на определенные ограничения, продолжилась: были приведены в порядок Курган Славы и братские захоронения в Белевском районе, где в годы войны шли ожесточенные бои. При поддержке депутата Госдумы Николая Петрунина в мае восстановлен памятник погибших воинам в селе Царево Щекинского района. Как и прежде, мы окажем содействие поисковикам в организации экспедиций «Вахты памяти», и, конечно, всегда будем заботиться о наших дорогих ветеранах, участниках Великой Отечественной. Благодаря их подвигу мы живем под мирным небом. Передавать славу об их героизме, о нашей Победе – священный долг и почетная миссия для каждого патриота.

Символом преемственности поколений, непрерывающейся нити священной памяти стала церемония зажжения Вечного огня у мемориала «Скорбящая женщина и воин». Его ожившее пламя загорелось от искры первого в СССР Вечного огня, расположенного в поселке Первомайском.

Координатор горячей линии волонтерского центра «Единой России», представитель «Молодой Гвардии Единой России» Павел АстафьевФото: материалы пресс-служб

- Огонь нашей памяти должен гореть всегда, сколько бы лет не отдаляло нас от Дня Победы, – уверен координатор горячей линии волонтерского центра «Единой России», представитель «Молодой Гвардии Единой России» Павел Астафьев. – Мы должны чтить подвиг народа, отвоевавшего мир для всего человечества, и всеми силами вместе с «Единой Россией» будем развивать продолжать патриотические инициативы на территории героической тульской земли.