Коронавирус в Тульской области, последние новости на 30 июня 2020: выздоровевших немного меньше, чем заболевших

За минувшие сутки стали известны новые подробности об эпидемии коронавируса в Тульской области. Так, по данным на 30 июня, число заболевших немного превысило количество выздоровевших людей. Так, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 73 жителей региона.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 30 июня 2020 года

Диагноз подтвердился у жителей г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы. Общее число заболевших в регионе достигло 6 686 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 30 июня 2020 года

Вместе с этим, стало известно еще о 52 жителей области, которые выздоровели от COVID-19. Общее количество выздоровевших в регионе достигло 5494 человек.

Однако, есть и те, кто так и не справился с инфекцией. Так, за минувшие сутки ещё четыре туляка скончались от пневмонии с подтверждённым коронавирусом. Так все четверо скончались от пневмонии с коронавирусом. Всем умершим было от 63 до 84 лет.