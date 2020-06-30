2020-06-30T11:47:36+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

Подозреваемым оказался 38-летней неоднократно судимый мужчина
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочкиВ Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочкиФото: Алексей ФОКИН
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Ранее, 27 июня, тульскими следователями было заведено уголовное дело об исчезновении 13-летней девочки, приживающей в Бородинском посёлке Киреевскоого района. Напомним, что Юлия Клименкова ушла из дома 25 июня, но так и не вернулась. 28 июня, стало известно, что потерявшийся ребенок был найден, однако без признаков жизни.

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочкиФото: материалы пресс-служб

В ходе розыскных и оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в убийстве девочки. Так, в убийстве девочки подозревают 38-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который был задержан сотрудниками полиции. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

По делу назначен комплекс необходимых экспертиз. Следователи центрального аппарата продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Поиск пропавшей 13-летней девочки в Тульской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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