В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

Ранее, 27 июня, тульскими следователями было заведено уголовное дело об исчезновении 13-летней девочки, приживающей в Бородинском посёлке Киреевскоого района. Напомним, что Юлия Клименкова ушла из дома 25 июня, но так и не вернулась. 28 июня, стало известно, что потерявшийся ребенок был найден, однако без признаков жизни.

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочкиФото: материалы пресс-служб

В ходе розыскных и оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в убийстве девочки. Так, в убийстве девочки подозревают 38-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который был задержан сотрудниками полиции. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

По делу назначен комплекс необходимых экспертиз. Следователи центрального аппарата продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.