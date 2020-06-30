Количество умерших из-за коронавируса на 30 июня 2020 года в Тульской области достигло четырех человек

Как стало известно сегодня, 30 июня, что за минувшие сутки ещё четыре туляка не смогли справиться с СOVID-19. Так все четверо скончались от пневмонии с коронавирусом. Всем умершим было от 63 до 84 лет.

В общем же количестве, за время эпидемии коронавируса в регионе, было установлено 107 случаев летального исхода с подверженным СOVID-19.

Однако, есть и хорошие новости. За прошедшие сутки 52 человека все же смогли победить «ковид» и были выписаны из медужреждений.