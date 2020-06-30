Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 30 июня 2020 года составило 52 человека
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 30 июня 2020
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 30 июня 2020Фото: Алексей ФОКИН
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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки ещё 52 жителя Тулы и области смогли справится с COVID-19. Все заболевшие были выписаны после получения повторного отрицательного теста на коронавирус.
В общем же количестве, за время эпидемии коронавируса в регионе, было установлено 5494 случаев выздоровления.
Отметим, что с каждым днём наблюдается значительный прирост выздоровевших от COVID-19 жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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