Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 30 июня 2020 года составило 52 человека

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки ещё 52 жителя Тулы и области смогли справится с COVID-19. Все заболевшие были выписаны после получения повторного отрицательного теста на коронавирус.

В общем же количестве, за время эпидемии коронавируса в регионе, было установлено 5494 случаев выздоровления.

Отметим, что с каждым днём наблюдается значительный прирост выздоровевших от COVID-19 жителей региона.