Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 30 июня 2020: диагноз подтвердился у 73 человек

По данным на 30 июня, за минувшие сутки в Тульской области было зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Так, «заразу» подхватили жители г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

В общем же количестве, за время бушевания коронавируса в регионе, было установлено 6686 случаев заражения инфекцией.

При этом, число заболевших с каждым днем становится все меньше и меньше, а эпидемия приобретает уже не такой ужасающих характер и начинает сходить на «нет».