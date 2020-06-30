2020-06-30T10:55:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 30 июня 2020: диагноз подтвердился у 73 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 30 июня 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 30 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 30 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По данным на 30 июня, за минувшие сутки в Тульской области было зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Так, «заразу» подхватили жители г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

В общем же количестве, за время бушевания коронавируса в регионе, было установлено 6686 случаев заражения инфекцией.

При этом, число заболевших с каждым днем становится все меньше и меньше, а эпидемия приобретает уже не такой ужасающих характер и начинает сходить на «нет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24